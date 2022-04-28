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Стало известно об удивившем США решении Индии в отношении России

Asia Times: Индия удивила США отказом поддерживать санкции против России

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Решение индийских властей отказаться от введения антироссийских санкций в связи с проведением специальной военной операции на Украине удивило США. Об этом сообщает издание Asia Times.

В публикации отмечается, что вместо того, чтобы отвернуться от своего давнего союзника, Индия разработала трансфертные и инвестиционные механизмы в местной валюте для торговли с Россией в рублях и рупиях. При этом в расчете вложить излишки российских доходов в индийский рынок корпоративных облигаций.

В ответ на это государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна следит за ростом нарушений прав человека в Индии. в свою очередь, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заметил, что у Индии также есть свое мнение о ситуации с правами человека в Америке.

Ранее стало известно, что США ведут переговоры с Индией в попытках убедить страну не покупать российскую нефть. США «будут счастливы стать партнерами» любой страны, закупающей нефть и газ в России, чтобы помочь ей отказаться от ввоза российского топлива, отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Ксения Назарова
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