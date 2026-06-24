Россиянин описал одно действие туристов на Маврикии фразой «реальный риск для жизни»

Российский тревел-блогер побывал на африканском острове Маврикий и предостерег других туристов от распространенных ошибок во время отдыха, которые могут привести к серьезным последствиям. Своими советами он поделился в личном блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что каждый год туристы, переоценив свои силы, заплывают за риф в открытый океан. Там глубина может достигать нескольких десятков метров, течения становятся непредсказуемыми, а волны бьют с такой силой, что могут запросто унести даже опытного пловца.

«Местные гиды знают, где безопасно заходить в воду, где есть проходы в рифе, где можно нырять с маской, а где лучше держаться подальше. Они следят за погодой, за приливами и отливами, учитывают силу ветра. Самостоятельные заплывы за риф без сопровождения инструктора — это не романтика и не свобода. Это реальный риск для жизни», — такими фразами описал это действие отдыхающих россиянин.

Кроме того, туристам на Маврикии не стоит собирать ракушки и кораллы, так как это считается серьезным нарушением природоохранного законодательства. За такой проступок им грозит штраф в размере от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. А если путешественник попытается вывезти ракушки и кораллы через таможню, он может нарваться и на уголовное дело. Блогер также предупредил, что на этом острове нельзя трогать морских ежей, звезд и моллюсков.

Еще один запрет для туристов — ходить в храмы в обуви, для местных жителей это выглядит как оскорбление. «Обувь считается нечистой, ведь она касается земли, пыли, грязи. Войти в храм в ботинках — все равно что наступить на алтарь», — пояснил блогер.

Автор также предостерег соотечественников от питья водопроводной воды и питания в непроверенных местах вне отелей. Особенно стоит избегать сырых морепродуктов, салатов из свежих овощей и напитков со льдом неизвестного происхождения.

Ранее этот же тревел-блогер описал Маврикий фразой «разбил наши надежды и кошелек». Цены на острове он назвал космическими и неоправданными.