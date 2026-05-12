Россиянин описал африканский остров фразой «разбил наши надежды и кошелек»

Российский тревел-блогер побывал с женой на Маврикии и описал этот африканский остров фразой «разбил наши надежды и кошелек». Своим опытом он поделился в личном блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

«Три кита разочарования: деньги, сервис и пляжи. Насмотревшись фото из Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), мы рассчитывали провести две недели в раю. Но рай, видимо, уволился по собственному желанию», — поиронизировал автор публикации.

Цены на Маврикии соотечественник назвал космическими и неоправданными. По его словам, бутылка воды там стоит как целый обед в Таиланде, а чек за аренду авто «заставляет задуматься о продаже почки».

Блогер также пожаловался, что на острове, который позиционируется как люксовое направление, уровень обслуживания средний. Персонал отеля улыбается, но делает все неспешно и неэффективно. «За такие деньги ждешь, чтобы тебе дули на песок, а тут базовые просьбы решаются через раз», — пояснил он.

Россиянин добавил, что пляжи на Маврикии проигрывают филиппинским, мальдивским и балийским. В итоге они с женой сделали вывод, что этот остров не для них.

«Это место для тех, кому просто нужен статусный галочный отдых без конкретного запроса на красоту природы. Либо для тех, кто не был нигде, кроме Египта и Турции, и для них океан в новинку», — заключил автор.

Ранее стало известно, что весной 2026 года российские туристы массово устремились на Маврикий. Средняя цена номера на этом острове составила 17,2 тысячи рублей за ночь.

