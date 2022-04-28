Россиянин до смерти избил жену и лег спать

В городе Боровск Калужской области мужчина избил жену до смерти и лег спать

В городе Боровск Калужской области россиянин избил жену до смерти и лег спать. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным следователей, причиной избиения стал бытовой конфликт. Россиянин обнаружил супругу мертвой на следующее утро после ссоры — она лежала на полу. Смерть россиянки наступила от тупой травмы головы, утверждают в СК.

Ведомство возбудило уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Следователи проводят проверку.

Ранее житель Башкирии разбил супруге лицо и на соответствующий вопрос о поступке объяснил ей, что «так надо было». Россиянин начал избивать жену прямо на улице, так как, предположительно, приревновал ее. Пара помирилась до приезда сотрудников полиции.