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Спорт

Карелин высказался об отстранении российских спортсменов

Александр Карелин заявил, что российский спорт должен быть готов к возвращению на турниры
Александр Карелин

Александр Карелин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров. Его слова приводит ТАСС.

Карелин посчитал, что невозможность выступать на международных стартах заставит российских атлетов с большей ответственностью относиться к национальным соревнованиям. По его мнению, российский спорт переживает сложности, однако движется в правильном направлении. «Когда мы вернемся в мировые спортивные комбинации, мы должны быть к этому готовы», — заявил он.

26 апреля министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможной смене спортивного гражданства отечественными атлетами. Он заявил, что у него нет опасений на этот счет.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Андрей Стрельцов
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