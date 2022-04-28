Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умер актер из «Бедной Насти» Сергей Карякин

Актер из сериала «Бедная Настя» Сергей Карякин умер в возрасте 50 лет
Сергей Карякин

Сергей Карякин. Фото: Telegram-канал «Комсомольская правда»

В четверг, 28 апреля, в возрасте 50 лет скончался российский актер Сергей Карякин. Об этом сообщила актриса Елена Ксенофонтова в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Не стало Сережи Карякина. Прекрасный артист, товарищ, партнер, человек. Болезнь. Царствие тебе небесное, Сереженька», — написала Ксенофонтова. Ранее Карякин в своих соцсетях жаловался на агрессивную форму рака языка. Он рассказывал, что потерял способность работать и говорить, а дышать и есть мог только через трубочку.

Сергей Карякин родился 18 марта 1972 года. Актер известен по ролям в фильмах и сериалах «Бедная Настя», «В круге первом», «Нюхач», «Обратная сторона Луны», «Перевал Дятлова» и других.

Ранее на 81-м году жизни скончался французский актер и режиссер Жак Перрен (настоящее имя — Жак Андре Симоне). Одну из наиболее значимых ролей артист сыграл в экранизации знаменитого романа Бориса Виана «Пена дней».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Гутерриш обсудил с Зеленским эвакуацию мирных жителей с «Азовстали»
Германия сообщила о последствиях в случае отказа от газа из России
США назвали условие снятия антироссийских санкций
Минобороны заявило об обстрелах Лимана со стороны ВСУ для провокации России
Бывший чемпион UFC потребовал боя против Яна
Умер актер из «Бедной Насти» Сергей Карякин
Президент Молдавии назвала георгиевскую ленточку «символом войны»
В Кремле прокомментировали предложение о переговорах по эвакуации с «Азовстали»
Зеленский заявил о готовности к переговорам об эвакуации с «Азовстали»
Болгарии предрекли хаос и разорение без российского газа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.