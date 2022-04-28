Умер актер из «Бедной Насти» Сергей Карякин

Актер из сериала «Бедная Настя» Сергей Карякин умер в возрасте 50 лет

В четверг, 28 апреля, в возрасте 50 лет скончался российский актер Сергей Карякин. Об этом сообщила актриса Елена Ксенофонтова в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Не стало Сережи Карякина. Прекрасный артист, товарищ, партнер, человек. Болезнь. Царствие тебе небесное, Сереженька», — написала Ксенофонтова. Ранее Карякин в своих соцсетях жаловался на агрессивную форму рака языка. Он рассказывал, что потерял способность работать и говорить, а дышать и есть мог только через трубочку.

Сергей Карякин родился 18 марта 1972 года. Актер известен по ролям в фильмах и сериалах «Бедная Настя», «В круге первом», «Нюхач», «Обратная сторона Луны», «Перевал Дятлова» и других.

Ранее на 81-м году жизни скончался французский актер и режиссер Жак Перрен (настоящее имя — Жак Андре Симоне). Одну из наиболее значимых ролей артист сыграл в экранизации знаменитого романа Бориса Виана «Пена дней».