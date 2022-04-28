В Казани провели литературную встречу ко дню рождения татарского поэта Тукая

В Казани 27 апреля провели литературную встречу «Любовь.Весна.Тукай»

В Казанском государственном институте культуры в среду, 27 апреля, провели литературную встречу «Любовь.Весна.Тукай», посвященную 136-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. Об этом пишет «Татар-информ».

О жизни и творчестве поэта рассказал известный текстолог-тукаевед, доктор филологических наук и заслуженный работник культуры Республики Татарстан Зуфар Рамеев.

«Прозвучали стихи великого поэта на татарском, русском и английском языках в переводе Равиля Бухараева, Алсу Валеевой и других известных поэтов Татарстана», — сообщили в пресс-службе вуза и добавили, что литературный вечер вызвал большой интерес аудитории и вдохновил студентов на дальнейшее исследование культурного наследия Габдуллы Тукая.

Ранее сообщалось, что в Казани в честь Дня молодежи состоится фестиваль «Уличная классика». Мероприятие пройдет в экстрим-парке «Урам», где будут организованы семинары, воркшопы и мастер-классы от деятелей уличной культуры и спорта и лидеров неформальных молодежных сообществ.