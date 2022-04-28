Евгения Маркова покинула пост главы «Роскино» и вступила в совет директоров компании

39-летняя Евгения Маркова покинула пост генерального директора организации «Роскино». Об этом сообщает ТАСС.

Евгения Маркова, которая возглавляла организацию с февраля 2020 года, заявила, что покидает пост главы «Роскино» и вступает в совет директоров. Ее место заняла Инна Шалыто, которая ранее руководила комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Организация «Роскино» занимается продвижением российской индустрии аудиовизуального контента на международных рынках. Помимо этого, компания проводит ежегодное исследование международной представленности российского контента и его восприятия за рубежом.

В период, когда пост главы организации занимала Евгения Маркова, была создана программа Focus on Festivals, в рамках которой кураторы международных кинофестивалей оценивали российские проекты.

27 апреля, в среду, стало известно, что режиссер «Форсажа 10» Джастин Лин покинул пост через неделю после начала съемок. Лин являлся соавтором последних пяти частей франшизы, вышедших на экраны.

Ранее театральный деятель Денис Азаров покинул пост художественного руководителя Театра Романа Виктюка.