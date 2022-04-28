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В метеоритах нашли все компоненты ДНК

В НАСА впервые выявили все компоненты ДНК и РНК внутри метеоритов

Фото: Juskteez Vu / Unsplash

Ученые НАСА впервые обнаружили хрупкие фрагменты ДНК и РНК внутри метеоритов. Хотя маловероятно, что молекула ДНК могла возникнуть внутри метеоритов, открытие демонстрирует, что нуклеотиды могли быть доставлены на Землю с падением на планету астероидов и комет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

ДНК и РНК состоят из пяти типов информационных компонентов, которые называются нуклеотидными основаниями. До сих пор исследователи находили в метеоритных образцах только три вида основания. Эти молекулы принадлежат к двум классам органических веществ, называемых пуринами или пиримидинами, которые характеризуются большим разнообразием. Однако остается загадкой, почему в метеоритах этого разнообразия не наблюдается.

Впервые исследователи обнаружили цитозин и тимин, и на настоящее время в метеоритах выявлены все азотистые основания, участвующие в формировании ДНК и РНК. Цитозин и тимин являются хрупкими азотистыми основаниями, которые легко разрушаются при извлечении из метеоритных образцов, что объясняет, почему ученые ранее их не выявляли. В более ранних экспериментах ученые создавали горячую «ванну», заполненную муравьиной кислотой, в которой растворяли частицы метеорита, и определяли молекулярный состав полученного химического бульона. В новом эксперименте ученые использовали холодную воду вместо кислоты и применили более чувствительные аналитические методы.

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Александр Еникеев
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