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Володин перечислил вступающие в силу в мае законы

Спикер Госдумы Володин напомнил, что в мае вступят в силу новые законы о соцвыплатах

Фото: Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

В мае 2022 года в России вступят в силу новые законы, ранее одобренные Госдумой, Советом Федерации и подписанные президентом Владимиром Путиным. Об этом рассказал в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин напомнил, что с первого числа вступает в силу закон об административной ответственности за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Нарушившим закон гражданам грозит штраф от тысячи до двух тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

«Необходимо сделать все, чтобы сохранить правду о Великой Победе. Попытки переписать историю должны жестко пресекаться», — прокомментировал вступление закона в силу Володин.

Среди других законов он отметил новую норму, которая запретит списывать долги по кредиту с социальных выплат без письменного согласия россиянина, а также сокращение ограничений по платежам в системе быстрых платежей и появление списка контролируемых в рамках экспорта товаров.

В апреле 2022 года начали действовать законы о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий и о поддержке граждан и бизнеса.

Ранее сообщалось, что российские вузы могут разрешить сдавать студентам выпускную квалификационную работу на цифровом носителе.

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Валерий Розенберг
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