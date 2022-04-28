Российский журналист рассказал о покидающих опорные пункты на «Азовстали» ВСУ

Журналист ВГТРК Сладков сообщил, что ВСУ покидают опорные пункты на «Азовстали»

Журналист Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Александр Сладков сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают оружие с боеприпасами и покидают опорные пункты на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военнослужащие пытаются укрыться в цехах и подземных коммуникациях. В видеоролике, который прикреплен к публикации в канале, Сладков также показал брошенное ВСУ оружие.

21 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Верховный главнокомандующий назвал штурм промзоны нецелесообразным и подчеркнул, что его отмена объясняется соображениями сохранения жизни российских военных.