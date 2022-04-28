Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Российский журналист рассказал о покидающих опорные пункты на «Азовстали» ВСУ

Журналист ВГТРК Сладков сообщил, что ВСУ покидают опорные пункты на «Азовстали»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Журналист Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Александр Сладков сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают оружие с боеприпасами и покидают опорные пункты на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военнослужащие пытаются укрыться в цехах и подземных коммуникациях. В видеоролике, который прикреплен к публикации в канале, Сладков также показал брошенное ВСУ оружие.

21 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Верховный главнокомандующий назвал штурм промзоны нецелесообразным и подчеркнул, что его отмена объясняется соображениями сохранения жизни российских военных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Бундестаг одобрил поставки тяжелого немецкого вооружения для Украины
Драка покупателей и охранников в московском ТЦ попала на видео
Премьер-министр Киргизии попал в больницу
Девушка без ног попала на обложку модного журнала
Психотерапевт назвал способ перестать быть «мамочкой» в отношениях
Высшая квалифколлегия судей России дала согласие на арест судьи Кондрат
Главврач скорой помощи в Москве назвал среднее время прибытия бригады
FINA завершила проверку в отношении отстраненного пловца Рылова
На черноморское побережье запустят 130 дополнительных поездов
Ким Чен Ын вышел в свет в «суперфуражке» и погонах генералиссимуса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.