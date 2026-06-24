Россиянка установила рекорд страны по самому быстрому маникюру

Жительница Кирова установила рекорд России по самому быстрому маникюру

Преподаватель ногтевого сервиса из Кирова Любовь Щепина установила рекорд России в номинации «Самый быстрый аппаратный маникюр с покрытием гель-лаком». Об этом сообщает портал «Киров.ру».

Запись в реестре рекордов страны появилась 13 июня 2026 года. Жительница российского города выполнила полный цикл работы за 8 минут 38 секунд. За это время она сняла старое покрытие, сделала аппаратный маникюр и покрытие трехфазной системой. Все этапы мастер выполнила последовательно и без нарушения технологии.

Щепина призналась, что за каждым достижением стоит не только мастерство и многолетний труд, но и помощь близких людей. Она пояснила, что без поддержки любимого мужа этот результат был бы невозможен.

Это не первый случай, когда жители Кировской области попадают в реестр рекордов России, однако в индустрии красоты достижение такого уровня зарегистрировано впервые, говорится в публикации.

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