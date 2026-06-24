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17:29, 24 июня 2026Мир

На Западе заявили о тупике Европы из-за Украины

SC: Европа оказалась в тупике из-за нежелания завершить конфликт на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Европа оказалась в тупике из-за ее нежелания завершить конфликт на Украине. Об этом заявил в статье для Strategic Culture (SC) итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини.

«Несмотря на продление пакетов санкций, несмотря на бесконтрольные поставки оружия режиму в Киеве, несмотря на прямые атаки на Российскую Федерацию и несмотря на воинственную риторику, Европа оказалась в тупике, который сама же и создала», — написал он.

По мнению Пачини, европейские политики осознают ситуацию, в которой они оказались, и поэтому продолжают указывать на Россию как на главного врага с целью продлить конфликт.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позицию Европы по урегулированию конфликта на Украине неадекватной и шизофренической.

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