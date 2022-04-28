Бывший президент Украины лишился звания почетного гражданина Керчи

Экс-президента Украины Леонида Кучму лишили звания почетного гражданина Керчи

Экс-президента Украины Леонида Кучму и бывшего премьер-министра Крыма Сергея Куницына лишили званий почетных граждан Керчи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Святослав Брусаков.

Градоначальник уточнил, что почетного статуса Кучму и Куницына лишили депутаты городского совета Керчи. За такое решение они проголосовали из-за действий украинских политиков, направленных «против интересов России», и совершение поступков, «несовместимых с этим званием и порочащих его».

Брусаков добавил, что фамилии бывшего украинского президента и крымского экс-премьера уберут с доски почета.

Ранее сообщалось, что парламент Крыма лишил Кучму и Куницына государственных наград республики. Вместе с ними под соответствующие санкции также попали экс-президент Украины Леонид Кравчук, боксер Александр Усик и певица Злата Огневич.