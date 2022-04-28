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Премьер-министр Киргизии попал в больницу

Премьер Киргизии Жапаров госпитализирован из-за проблем с сердцем
Акылбек Жапаров

Акылбек Жапаров. Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского правительства, передает «Интерфакс».

Сообщается, что Жапаров был госпитализирован в Национальный центр кардиологии и терапии им. М.Миррахимова с жалобами на боли в сердце и низкое давление. Проведенные медиками проверки не подтвердили инфаркт миокарда, но выявили спазм сосудов сердца.

Состояние премьер-министра оценивается как стабильное и удовлетворительное. «Консилиум врачей принял решение о восстановлении здоровья Акылбека Жапарова в условиях госпитализации», — добавили в пресс-службе.

Акылбек Жапаров возглавляет кабинет министров Киргизии с 13 октября 2021 года.

Неделей ранее в Киргизии был отправлен в отставку министр иностранных дел Руслан Казакбаев. Он занимал эту должность с октября 2020 года.

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Алиса Реброва
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