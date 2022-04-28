Росгвардейцы обезвредили склад боеприпасов под Харьковом

Под Харьковом сотрудники Росгвардии обезвредили склад вооружения и боеприпасов ВСУ

В Харьковской области росгвардейцы обезвредили крупный склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, силовики изъяли 300 осколочно-фугасных зажигательных снарядов, 30-мм пушки 2А42, более 30 тысяч патронов, 168 ящиков гранат Ф-1, 10 ящиков выстрелов ВОГ-17 и 31 выстрел ПГ-9С.

Вооружение было спрятано националистами в подвалах домов для того, чтобы его в дальнейшем использовали украинские диверсионно-разведывательные формирования на приграничных территориях, освобожденных российскими военными.

Ранее стало известно, что под Херсоном Росгвардия уничтожила склад артиллерийских боеприпасов. Во время проведения поисковых мероприятий силовики нашли брошенный арсенал, в котором находилось более 500 ракет от РСЗО «Ураган», 500 снарядов калибра 152 миллиметра, более 12 тысяч снарядов к установке ЗУ-23 и 600 мин калибра 120 миллиметров.

