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Самойлова скопировала старые наряды Кайли Дженнер и ее дочери

Cosmopolitan: Оксана Самойлова скопировала изумрудные платья Кайли Дженнер и ее дочери

Фото: @samoylovaoxana

Модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова скопировала старые наряды американской телезвезды Кайли Дженнер и ее дочери Сторми. На снимки в соцсетях обратил внимание журнал Cosmopolitan.

27 апреля семья отметила двойной праздник — 34-й день рождения Самойловой и пятилетие младшей дочери Майи. Мать четверых детей и девочка выбрали для торжества длинные платья изумрудного цвета. Наряд модели был украшен высоким вырезом до бедра, а девочки — пышной юбкой. Остальные дочери пары были одеты в тон образов именинниц. «Мы были очень красивые буквально минут пять. Потом дети переоделись и понеслись беситься», — рассказала бизнесвумен в своих публикациях.

По мнению издания, россиянка позаимствовала идею праздничных образов у 24-летней модели Кайли Дженнер и ее дочери Сторми. Снимки американок в идентичных нарядах появились в аккаунте звезды в декабре 2019 года.

Отмечается, что Самойлову уже не в первый раз обвиняют в подражании Кайли Дженнер. В 2020 году женщина запустила собственный бренд средств ухода за кожей Sammy Beauty. Поклонники жены рэпера обратили внимание, что упаковка продукции напоминает дизайн косметической марки Kylie Cosmetics, принадлежащей американской знаменитости. Кроме того, журналисты утверждают, что бизнесвумен также повторяла ее образы для съемок рекламы.

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Ранее в апреле Super.ru раскрыл многомиллионный заработок Оксаны Самойловой. Известно, что на протяжении двух лет она производит косметику под лейблом Sammy Beauty, которая реализуется в интернете и магазинах сети «Магнит косметик». По информации авторов материала, в 2021 году ее предприятие заработало 978 миллионов рублей, из которых 471 миллион — чистая прибыль.

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Дарья Шляпужникова
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