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Российские школьники приняли участие в акции «Моя любимая сказка»

Почти 20 тысяч школьников приняли участие во всероссийской акции «Моя любимая сказка»

Фото: Russian Look / Globallookpress.com

Школьники приняли участие во всероссийской акции «Моя любимая сказка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства Культуры России.

По информации издания, онлайн-мероприятия проходили с 2 по 12 апреля. В рамках акции почти 20 тысяч учеников, творческих коллективов и учителей из всех регионов страны читали авторские сказки, а также произведения разных народов России и выкладывали видеозаписи в социальные сети.

«Акция прошла в рамках межведомственного проекта "Культура для школьников", в ней также приняли участие дети из Белоруссии», — уточнили сотрудники пресс-службы.

В марте в Кабардино-Балкарии стартовала всероссийская акция «Неделя детской и юношеской книги». Во время акции юные читатели городских и районных библиотек смогут посетить выставки, мастер-классы, творческие встречи, а также принять участие в интерактивных играх и викторинах. Церемонию в честь открытия «Недели детской и юношеской книги» провели в Кабардинском театре имени Али Шогенцукова.

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Майя Пономаренко
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