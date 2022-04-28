Российские школьники приняли участие в акции «Моя любимая сказка»

Почти 20 тысяч школьников приняли участие во всероссийской акции «Моя любимая сказка»

Школьники приняли участие во всероссийской акции «Моя любимая сказка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства Культуры России.

По информации издания, онлайн-мероприятия проходили с 2 по 12 апреля. В рамках акции почти 20 тысяч учеников, творческих коллективов и учителей из всех регионов страны читали авторские сказки, а также произведения разных народов России и выкладывали видеозаписи в социальные сети.

«Акция прошла в рамках межведомственного проекта "Культура для школьников", в ней также приняли участие дети из Белоруссии», — уточнили сотрудники пресс-службы.

В марте в Кабардино-Балкарии стартовала всероссийская акция «Неделя детской и юношеской книги». Во время акции юные читатели городских и районных библиотек смогут посетить выставки, мастер-классы, творческие встречи, а также принять участие в интерактивных играх и викторинах. Церемонию в честь открытия «Недели детской и юношеской книги» провели в Кабардинском театре имени Али Шогенцукова.