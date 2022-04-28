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Южнокорейская авиакомпания понадеялась возобновить рейсы в Россию

Южнокорейская авиакомпания Korean Air понадеялась возобновить рейсы в Россию

Фото: Pixabay

Южнокорейская авиакомпания Korean Air понадеялась возобновить рейсы в Россию после разрешения конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы надеемся, что сможем возобновить полеты, как только ситуация улучшится», — сказали представители Korean Air.

В марте стало известно, что южнокорейские авиакомпании Korean Air и Air Busan приостановили продажу билетов и оправку рейсов из Владивостока в Сеул. В Korean Air заявили, что полеты приостановлены из соображений безопасности. Авиакомпании также сообщили, что перенаправят свои транзитные грузовые и пассажирские самолеты так, чтобы избежать российского воздушного пространства.

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Марина Совина
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