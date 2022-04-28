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Бугульминский драмтеатр покажет три спектакля в Самарской области

28 апреля Бугульминский драмтеатр покажет в Тольятти спектакль «Номер с фруктами»

Фото Денис Гапонов / Бугульминский драматический театр

Творческий коллектив Бугульминского драмтеатра в рамках гастролей покажет в Самарской области три спектакля. Об этом сообщает «Татар-информ».

Отмечается, что показы запланированы в Тольятти в Театре юного зрителя «Дилижанс» 28 апреля. Публике будут представлены две комедии «Долгожитель» и «Номер с фруктами», а также сказка «Красавчик с гречишного поля».

«Это обменные гастроли. Дружить с тольяттинцами начали в этом году. Ответный визит ожидается в начале следующего театрального сезона, в сентябре-октябре», — рассказала завлит театра Юлия Исмагилова и добавила, что в гастролях принимают участие 22 человека, среди них технический, обслуживающий персонал и артисты.

Ранее сообщалось, что Северо-Осетинский государственный академический театр имени Владимира Тхапсаева покажет в Саранске спектакли в рамках «Больших гастролей». С 11 по 13 мая на сцене Государственного русского драматического театра Республики Мордовия пройдут четыре спектакля.

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Валентина Процкова
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