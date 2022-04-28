Генсек ООН заявил о подготовке к эвакуации населения из Мариуполя

Генсек Гутерриш заявил, что ООН готовит эвакуацию людей из Мариуполя с Россией и Украиной

ООН совместно с Россией и Украиной готовит эвакуацию людей из Мариуполя, заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.

«Президент [России Владимир] Путин согласился со мной в принципе, что мы при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста [начнем] эвакуацию гражданских лиц на территорию, контролируемую правительством Украины. В настоящий момент мы работаем над деталями, их обсуждают в Москве Министерство обороны России и наши сотрудники. Они также находятся в контакте с властями Украины, чтобы понять, можно ли создать ситуацию, когда никто не сможет обвинить другую сторону в том, что этого [эвакуации] не происходит», — рассказал он.

Ранее Гутерриш предложил создать международную контактную гуманитарную группу, чтобы скоординировать усилия России и Украины для обеспечения безопасности гуманитарных коридоров и подготовке к эвакуации гражданского населения в Мариуполе.