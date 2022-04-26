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Генсек ООН рассказал о возможном решении гуманитарного кризиса на Украине

Генсек ООН Гутерриш предложил создать гуманитарную группу с участием России и Украины

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Создание международной гуманитарной группы, в которой будут установлены контакты между представителями России и Украины, позволит скоординировать усилия для обеспечения безопасности гуманитарных коридоров и эвакуации гражданского населения в Мариуполе. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Коридоры должны быть безопасными, их должны уважать все стороны, чтобы население много покинуть опасную зону. С этой целью я предложил создать контактную группу по гуманитарным вопросам, которые будут координировать усилия двух конфликтующих сторон при поддержке представителей ООН», — рассказал генсек о пути возможного решения гуманитарного кризиса.

Гутерриш отметил, что он прибыл в Москву в качестве посредника мира и его основная цель — сохранить человеческие жизни и уменьшить их страдания. Он назвал переговоры с Сергеем Лавровым откровенными, и призвал расследовать инциденты, которые могут рассматриваться как военные преступления.

Ранее генсек в ходе встречи призвал создать условия для прекращения огня на Украине. «Мы крайне заинтересованы в том, чтобы найти пути для эффективного диалога, как можно скорее создать условия для прекращения огня, создать условия для мирного решения», — подчеркнул Гутерриш.

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Дмитрий Сотак
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