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США назвали условие снятия антироссийских санкций

Госдеп США: для снятия санкций РФ должна как минимум прекратить боевые действия на Украине
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Глава Госдепа США Энтони Блинкен назвал условие снятия антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, снятие ограничительных мер потребует как минимум прекращения боевых действий на Украине. «Любые подвижки в вопросе санкций как минимум потребуют чего-то в этом роде», — заявил Блинкен.

Также госсекретаря спросили, нужно ли российской стороне для достижения этой цели полностью вывести свои войска с Украины. Блинкен отказался напрямую ответить на этот вопрос.

Ранее госсекретарь США рассказал о направлении новых антироссийских санкций. Блинкен сообщил, что с целью оказания давления на Москву, США сконцентрируются на других, дополнительных секторах экономики России. Он также отметил, что введение рестрикций не прекратится, «пока Россия не остановится».

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Марина Совина
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