Глава Приднестровья прокомментировал информацию о всеобщей мобилизации

Президент ПМР Красносельский назвал вбросом сообщения о всеобщей мобилизации

Сообщения о всеобщей мобилизации в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) являются вбросом. Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский в своем Telegram-канале.

«Официально заявляю, что такого рода решений руководством республики не принималось», — прокомментировал информацию глава Приднестровья. Он подчеркнул, что «все задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Приднестровье выполняют штатные силовые структуры».

Красносельский также призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

Ранее глава ПМР опроверг сообщения о планах руководства республики эвакуировать жителей и подготовке к вооруженному конфликту.

25 и 26 апреля на территории Приднестровья произошло несколько взрывов, в том числе в здании Министерства государственной безопасности и вблизи одной из военных частей. Утром 27 апреля МВД ПМР сообщила о попытке обстрелять село Колбасна со стороны Украины. В регионе был объявлен «красный» уровень террористической опасности.