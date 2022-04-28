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Столкнувшиеся над Саратовом вертолеты оказались военными

ТАСС сообщил о столкновении военных вертолетов в Саратове
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Два вертолета, которые столкнулись в Саратове, по предварительным данным, оказались военными. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

По данным Telegram-канала Mash, один из вертолетов Минобороны осуществлял полет из поселка Соколовый и зацепился хвостовой частью за второй, затем упал и загорелся.

В результате один человек погиб, второй успел покинуть борт с парашютом и находится в больнице с контузией, а третьего в настоящее время ищут.

О столкновении вертолетов в районе Кумысной поляны стало известно 28 апреля. Мэр Саратова Михаил Исаев подтвердил данные сведения.

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Варвара Кошечкина
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