Столкнувшиеся над Саратовом вертолеты оказались военными

ТАСС сообщил о столкновении военных вертолетов в Саратове

Два вертолета, которые столкнулись в Саратове, по предварительным данным, оказались военными. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

По данным Telegram-канала Mash, один из вертолетов Минобороны осуществлял полет из поселка Соколовый и зацепился хвостовой частью за второй, затем упал и загорелся.

В результате один человек погиб, второй успел покинуть борт с парашютом и находится в больнице с контузией, а третьего в настоящее время ищут.

О столкновении вертолетов в районе Кумысной поляны стало известно 28 апреля. Мэр Саратова Михаил Исаев подтвердил данные сведения.