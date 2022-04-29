Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Представитель «Талибана» начал работу в Москве

Лавров заявил, что временный поверенный в делах Афганистана от талибов приступил к работе
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Временный поверенный в делах Афганистана в Москве от правительства «Талибана» (запрещенное в РФ движение, признано террористическим) Джамал Насир Гарвал начал работу и приступил к исполнению обязанностей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, цитату приводит ТАСС.

Представитель талибов — первый дипломат, назначенный на работу в России после прихода движения к власти в августе 2021 года.

«Развиваем наши отношения и в том, что касается работы афганского посольства в Москве. В прошлом месяце мы выдали официальную аккредитацию кандидату, которого движение талибов выдвинуло на позицию временного поверенного в делах Афганистана в России», — рассказал министр.

6 апреля российское дипведомство направило ноту в посольство Афганистана, в которой говорилось о признании Гарвала временным поверенным в делах страны в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это шаг «на пути к возобновлению полноценных двусторонних дипломатических контактов».

Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Северная Корея начала «полным ходом» готовиться к ядерным испытаниям
Совфед раскритиковал предложения Украины по переговорам с Россией
Психологи попросили родителей избегать шутливых разговоров о разводе с детьми
Рост цен в Европе поставил абсолютный рекорд
Москвичи резко заинтересовались одним типом квартир
Российского тренера заподозрили в домогательствах к 13-летней спортсменке
В России предложили путешествовать по-новому
Представитель «Талибана» начал работу в Москве
Звезда фильма «Девятая рота» высказался об отъезде из России
Apple предупредила об ограничении поставок iPhone
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.