Польша заявила о готовности охранять небо Словакии в случае задержки поставки F-16 из США

Польские Военно-воздушные силы готовы взять на себя охрану воздушного пространства Словакии, если той задержат поставки американских истребителей F-16, а словацкие истребители МиГ-29 выйдут из строя. Об этом заявил глава польского минобороны Ярослава Надя, цитату приводит РИА Новости.

Власти Словакии подписали сделку по закупке истребителей у США, согласно которой должны были получить их к 2023 году. Однако 10 марта этого года американцы рассказали о нехватке компонентов на предприятиях, из-за чего F-16 будут поставлены в республику на год позже.

Ранее сообщалось, что власти Польши направили на Украину более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты (БМП) в рамках военной помощи. Такие данные стали известны Польскому радио, при этом официальная информация о количестве техники, поставленной Варшавой Киеву, отсутствует.