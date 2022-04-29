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Рост цен в Европе поставил абсолютный рекорд

Инфляция в еврозоне выросла до рекордных 7,5 процента в апреле

Фото: Ren Pengfei / Globallookpress.com

Потребительские цены в еврозоне в апреле выросли на 7,5 процента в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Это абсолютный рекорд за всю историю подсчетов.

Инфляция ускорилась, в марте она была 7,4 процента. Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (поставлен на уровне двух процентов) более чем в три раза. Такая тенденция связана, прежде всего, с подорожанием энергоносителей, несмотря на то, что темпы роста замедлились до 38 процентов (по сравнению с 44,4 процента в марте).

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Продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 6,5 процента (против пяти процентов месяцем ранее). Стоимость услуг увеличилась на 3,3 процента (в марте было 2,7 процента). Цены без учета продуктов питания и энергоносителей в апреле выросли на 3,5 процента в годовом выражении.

Наименьшие показатели инфляции за последние 12 месяцев были зафиксированы на Мальте (4,5 процента), во Франции (5,1 процента) и в Португалии (5,5 процента), наивысшие — в Литве (15,6 процента), Эстонии (14,8 процента) и Чехии (11,9 процента).

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Платон Щукин
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