Рост цен в Европе поставил абсолютный рекорд

Инфляция в еврозоне выросла до рекордных 7,5 процента в апреле

Потребительские цены в еврозоне в апреле выросли на 7,5 процента в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Это абсолютный рекорд за всю историю подсчетов.

Инфляция ускорилась, в марте она была 7,4 процента. Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (поставлен на уровне двух процентов) более чем в три раза. Такая тенденция связана, прежде всего, с подорожанием энергоносителей, несмотря на то, что темпы роста замедлились до 38 процентов (по сравнению с 44,4 процента в марте).

Продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 6,5 процента (против пяти процентов месяцем ранее). Стоимость услуг увеличилась на 3,3 процента (в марте было 2,7 процента). Цены без учета продуктов питания и энергоносителей в апреле выросли на 3,5 процента в годовом выражении.

Наименьшие показатели инфляции за последние 12 месяцев были зафиксированы на Мальте (4,5 процента), во Франции (5,1 процента) и в Португалии (5,5 процента), наивысшие — в Литве (15,6 процента), Эстонии (14,8 процента) и Чехии (11,9 процента).