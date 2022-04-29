Споры в Конгрессе США вызвали сложности с доставкой помощи Украине

Politico: разногласия в Конгрессе США могут сильно задержать предоставление помощи Украине

Споры в Конгрессе США между демократами и республиканцами могут сильно задержать предоставление помощи Украине, поскольку многие законодатели не согласны с тем, чтобы объединить пакет помощи Киеву и средства на борьбу с последствиями пандемии COVID-19. Об этом сообщает Politico.

Ожидалось, что обращение президента США Джо Байдена к Конгрессу о выделении 33 миллиардов долларов, включая более 20 миллиардов долларов на военную помощь, получит широкую поддержку как Демократической, так и Республиканской партий, однако это вызвало множество споров. Главной сложностью стало то, что республиканцев не устраивает стремление демократов объединить вопрос Украины с соглашением о финансировании помощи для пострадавших от пандемии COVID-19. Отмечается, что раздирающие Конгресс разногласия в конечном счете могут привести к задержке поставки помощи на Украину.

Между тем высокопоставленные демократы настаивают на том, что они не допустят подобного. Несколько демократов в сенате заявили, что ожидают, что лидер партии большинства Чак Шумер выступит за объединение финансирования помощи Украине и борьбы с COVID-19, надеясь, что предложение получит поддержку обеих партий.

«[Шумер] думает, что он может использовать поддержку Украины, чтобы получить дополнительное финансирование на борьбу с COVID-19. Но я просто говорю, что с практической точки зрения это вряд ли хороший ход, потому что, как я считаю, республиканцы не заинтересованы в том, чтобы

объединять эти два вопроса. Если Шумер все же попытается это сделать, оба предложения обречены», — заметил представитель республиканцев в сенате Джон Тун.

Лидеры демократов в Палате представителей также обеспокоены тем, что планы Шумера объединить Украину и COVID-19 в один пакет замедлят доставку помощи.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что у США остались 250 миллионов долларов для военной помощи Украине из выделенных в марте 3,5 миллиарда. По ее словам, Вашингтон будет работать для ускорения предоставления средств Киеву, но для продолжения поддержки «нужно срочно продвигаться вперед [в Конгрессе] с этим финансированием».