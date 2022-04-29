Артисты башкирского балета получили премию «Арабеск–2022»

В Перми завершился XVII конкурс артистов балета «Арабеск–2022»

В Перми завершился XVII российский конкурс артистов балета «Арабеск–2022». Лауреатами премии стали в том числе артисты башкирского балета, передает «Башинформ».

Награды получили, в частности, Разиля Мурзакова, Алиса Алексеева и Анастасия Купцова из Уфы. Артист Башкирского театра оперы и балета Шота Онодэра получил дипломы лучшего партнера и жюри прессы.

Отмечается, что по решению жюри Гран-при имени Екатерины Максимовой в этом году не присуждался.

Ранее в апреле сообщалось, что в Уфе завершился поэтический конкурс на башкирском языке «Йөрәк һүҙе» («Слово сердца»). В 2022 году состязание посвятили 90-летию со дня рождения народного поэта Республики Башкортостан Рами Гарипова.