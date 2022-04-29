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Артисты башкирского балета получили премию «Арабеск–2022»

В Перми завершился XVII конкурс артистов балета «Арабеск–2022»
Екатерина Максимова

Екатерина Максимова. Фото: Александр С. Курбатов / Фотобанк Лори

В Перми завершился XVII российский конкурс артистов балета «Арабеск–2022». Лауреатами премии стали в том числе артисты башкирского балета, передает «Башинформ».

Награды получили, в частности, Разиля Мурзакова, Алиса Алексеева и Анастасия Купцова из Уфы. Артист Башкирского театра оперы и балета Шота Онодэра получил дипломы лучшего партнера и жюри прессы.

Отмечается, что по решению жюри Гран-при имени Екатерины Максимовой в этом году не присуждался.

Ранее в апреле сообщалось, что в Уфе завершился поэтический конкурс на башкирском языке «Йөрәк һүҙе» («Слово сердца»). В 2022 году состязание посвятили 90-летию со дня рождения народного поэта Республики Башкортостан Рами Гарипова.

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Евгений Шульгин
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