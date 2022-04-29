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Спорт

«Барселона» нацелилась на нападающего «Челси»

«Барселона» нацелилась на нападающего Ромелу Лукаку из «Челси»

Фото: HANNAH MCKAY / Reuters

Каталонская «Барселона» нацелилась на нападающего сборной Бельгии и лондонского «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает Marca.

В руководстве сине-гранатовых пришли к выводу, что «Барселона» может потерпеть неудачу в попытке привлечь в команду Роберта Левандовски из «Баварии» и Эрлинга Холлана из «Боруссии». Приглашение Лукаку стало еще одним вариантом, который начала прорабатывать спортивная дирекция «Барселоны».

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Лукаку отметился пятью голами в 23 матчах за «Челси». Бельгиец вернулся в клуб в августе 2021-го. До этого он выступал в Италии, защищая цвета миланского «Интера». В составе итальянского клуба он завоевал золото чемпионата страны.

Лукаку также известен по выступлениям за «Андерлехт», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». В составе сборной Бельгии он становился бронзовым призером чемпионата мира-2018.

Николай Костюков
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