Бывшая первая ракетка мира получил тюремный срок за неуплату налогов

Бывший теннисист Борис Беккер получил 2,5 года тюрьмы за неуплату налогов

Бывший теннисист Борис Беккер получил тюремный срок за неуплату налогов. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

54-летний немец был признан виновным в сокрытии активов и кредитов, чтобы избежать уплаты налогов. Беккер в ходе судебного заседания вину не признал. Бывшая первая ракетка мира был приговорен к 2,5 года тюрьмы.

Беккер начал процедуру банкротства в 2017 году из-за невыплаты кредита в размере более трех миллионов фунтов стерлингов. Эти средства были потрачены на поместье немца на Майорке.

Беккер — олимпийский чемпион 1992 года в парном разряде. Он шесть раз выигрывал турниры серии «Большого шлема» и дважды становился обладателем Кубка Дэвиса. В 2003 году Беккер был включен в Международный зал теннисной славы.