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Спорт

Бывшая первая ракетка мира получил тюремный срок за неуплату налогов

Бывший теннисист Борис Беккер получил 2,5 года тюрьмы за неуплату налогов

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Бывший теннисист Борис Беккер получил тюремный срок за неуплату налогов. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

54-летний немец был признан виновным в сокрытии активов и кредитов, чтобы избежать уплаты налогов. Беккер в ходе судебного заседания вину не признал. Бывшая первая ракетка мира был приговорен к 2,5 года тюрьмы.

Беккер начал процедуру банкротства в 2017 году из-за невыплаты кредита в размере более трех миллионов фунтов стерлингов. Эти средства были потрачены на поместье немца на Майорке.

Беккер — олимпийский чемпион 1992 года в парном разряде. Он шесть раз выигрывал турниры серии «Большого шлема» и дважды становился обладателем Кубка Дэвиса. В 2003 году Беккер был включен в Международный зал теннисной славы.

Николай Костюков
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