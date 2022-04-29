В Белоруссии осудят главу польского телеканала «Белсат»

В Белоруссии по делу об экстремизме осудят главу польского телеканала «Белсат»

В Белоруссии по делу об экстремизме будут судить главу польского телеканала «Белсат». Об этом сообщает «Интерфакс».

В Следственном комитете Белоруссии отмечают, что главе «Белсата» предъявлены обвинения в руководстве экстремистским формированием и активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

«Окончено предварительное расследование в отношении руководителя экстремистского формирования "Белсат". Обвиняемая, 50-летняя уроженка Гомеля, в 2020-2021 годах объединила группу граждан, которые под ее управлением и контролем создавали и размещали экстремистские материалы на многочисленных польских медиаресурсах», — заявили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что у следователей есть «неопровержимые доказательства» того, что глава телеканала формировала состав сообщества, распределяла роли, корректировала новостную повестку, а также материально обеспечивала и финансировала деятельность «преступной группы».

В июле 2021 года Железнодорожный районный суд Гомеля признал экстремистскими информационные ресурсы польского спутникового телеканала «Белсат», который освещал оппозиционные протесты в стране после президентских выборов 2020 года.

Ранее, в феврале 2021 года, суд отправил в колонию на два года журналисток телеканала «Белсат» Катерину Бахвалову и Дарью Чульцову, которые вели стрим с акции протеста.