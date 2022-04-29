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В России призвали расследовать деятельность биолабораторий на Украине

Глава МИД России Лавров призвал расследовать деятельность биолабораторий США на Украине
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya заявил, что у страны нет сомнений в необходимости расследования работы биолабораторий США на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров призвал расследовать деятельность биолабораторий США на Украине и подчеркнул, что России следует чаще упоминать о биологическом и химическом оружии в ходе диалога с Вашингтоном.

«Нужно настаивать на том, что они должны публично объяснить, почему в очередной раз отложили принятие обязательства по уничтожению всего химического оружия, почему построили эти военные биологические лаборатории, не согласившись на открытую проверку по Конвенции, и многое другое», — отметил он.

Дипломат добавил, что Россия стремится к ясности и планирует настаивать на получении ответов.

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Марина Совина
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