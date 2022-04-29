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Девушка лишилась ноги и стала лицом люксового бренда

Daily Mail: модель без ноги Иона Хэй снялась в новой рекламной кампании Burberry

Фото: ionahay.com

Модель из Глазго Иона Хэй, лишившаяся ноги после перенесенного онкологического заболевания, снялась для рекламной кампании британского люксового бренда Burberry. Историю девушки приводит издание Daily Mail.

Как сообщается в материале, в шестилетнем возрасте у шотландки диагностировали остеосаркому (рак костей — прим. «Ленты. ру»), из-за которой врачи вынуждены были ампутировать конечность. Это случилось через год после смерти матери Хэй, причиной которой также стала злокачественная опухоль.

Известно, что 19-летняя героиня материала интересуется модой и проходит обучение в Эдинбургском университете на факультете дизайна одежды. Кроме того, она работает моделью и уже снималась для таких брендов, как H&M, Primark и You Swim. Компания Burberry, в свою очередь, сделала ее лицом новой коллекции.

На снимках, опубликованных в официальном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) бренда, Хэй позирует в полупрозрачном черном платье и бежевых туфлях с острыми мысами. «Съемка была веселой, и я очень рада, что получила возможность принять в ней участие. Это был отличный опыт», — рассказала она.

Упомянутый пост набрал более 13 тысяч лайков и десятки комментариев от пользователей сети. «Она такая уверенная в себе и красивая!», «Потрясающая и очень милая», «Как мне нравится!», «Прекрасная принцесса»,— писали юзеры.

Ранее в апреле американская модель Лорен Вассер, лишившаяся ног, попала на обложку французской версии журнала Elle. Девушка позировала в мини-платье бренда Prada и туфлях, надетых поверх золотых протезов. Известно, что в 2012 году Вассер воспользовалась тампоном, который был заражен стафилококком. Патогенные микроорганизмы, попавшие в организм через средство личной гигиены, вызвали острый токсический шок и гангрену.

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Полина Гераскина
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