Девушка лишилась ноги и стала лицом люксового бренда

Daily Mail: модель без ноги Иона Хэй снялась в новой рекламной кампании Burberry

Модель из Глазго Иона Хэй, лишившаяся ноги после перенесенного онкологического заболевания, снялась для рекламной кампании британского люксового бренда Burberry. Историю девушки приводит издание Daily Mail.

Как сообщается в материале, в шестилетнем возрасте у шотландки диагностировали остеосаркому (рак костей — прим. «Ленты. ру»), из-за которой врачи вынуждены были ампутировать конечность. Это случилось через год после смерти матери Хэй, причиной которой также стала злокачественная опухоль.

Известно, что 19-летняя героиня материала интересуется модой и проходит обучение в Эдинбургском университете на факультете дизайна одежды. Кроме того, она работает моделью и уже снималась для таких брендов, как H&M, Primark и You Swim. Компания Burberry, в свою очередь, сделала ее лицом новой коллекции.

На снимках, опубликованных в официальном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) бренда, Хэй позирует в полупрозрачном черном платье и бежевых туфлях с острыми мысами. «Съемка была веселой, и я очень рада, что получила возможность принять в ней участие. Это был отличный опыт», — рассказала она.

Упомянутый пост набрал более 13 тысяч лайков и десятки комментариев от пользователей сети. «Она такая уверенная в себе и красивая!», «Потрясающая и очень милая», «Как мне нравится!», «Прекрасная принцесса»,— писали юзеры.

Ранее в апреле американская модель Лорен Вассер, лишившаяся ног, попала на обложку французской версии журнала Elle. Девушка позировала в мини-платье бренда Prada и туфлях, надетых поверх золотых протезов. Известно, что в 2012 году Вассер воспользовалась тампоном, который был заражен стафилококком. Патогенные микроорганизмы, попавшие в организм через средство личной гигиены, вызвали острый токсический шок и гангрену.