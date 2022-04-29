Жена Джорджа Клуни вышла в свет в платье с иллюзией голого тела

Адвокат Амаль Клуни отправилась на ужин в красном платье с иллюзией голого тела

Жена американского актера Джорджа Клуни, адвокат Амаль Клуни вышла в свет в платье с иллюзией голого тела. Об этом сообщает Vogue.

Фотографы сняли 44-летнюю знаменитость в Нью-Йорке, когда она отправилась на ужин с матерью Барей Аламуддин. Клуни была одета в ярко-красное платье-футляр, верхняя часть которого сшита из полупрозрачной органзы, а нижняя — украшена кружевной вышивкой и лентами. Юрист дополнила образ алой помадой, клатчем прямоугольной формы и крупными серьгами.

Фото: Raymond Hall / GC Images / Getty Images

Согласно материалу, платье, в котором Амаль появилась на публике, создал сенегальский дизайнер и основатель бренда Sukeina Омар Салам. Известно, что ранее он сотрудничал с супермоделью Наоми Кэмпбелл и актрисой Джессикой Честейн.

В апреле американская актриса Шэрон Стоун снялась в костюме с кружевным бюстгальтером для рекламной кампании бренда Dolce & Gabbana. 64-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном платье-футляре с глубоким декольте и разрезом до бедра. При этом на кадрах под ее нарядом было видно полупрозрачное нижнее белье. Актриса позировала на площади в Венеции в окружении мужчин-моделей в смокингах.