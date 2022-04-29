Совфед раскритиковал предложения Украины по переговорам с Россией

Джабаров заявил, что Украина пытается предложениями по переговорам с РФ затянуть время

То, что в настоящее время предлагает России украинская сторона, — это попытка затянуть время, а не переговоры. Так предложения Киева раскритиковал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете».

Сенатор подчеркнул, что российская сторона две недели назад сделала свои предложения украинским оппонентам по урегулированию ситуации. «И ни ответа ни привета. Это говорит о том, что переговоры — это пустышка. Украинцы сами считают, что это пустышка. Они затягивают время любой ценой», —уточнил политик.

Джабаров добавил, что успех российско-украинских переговоров на данный момент решается «на поле сражения».

Ранее сенатор рассказал, что в ходе первого этапа военной специальной операции на Украине российские войска проявили героизм, уничтожив в подавляющем большинстве группировку, которую Киев готовил для нападения на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).