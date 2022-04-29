В Совфеде рассказали о результатах первого этапа спецоперации на Украине

Сенатор Джабаров: РФ уничтожила подготовленную Киевом для нападения на Донбасс группировку

В ходе первого этапа военной специальной операции на Украине российские войска проявили героизм, уничтожив в подавляющем большинстве группировку, которую Киев готовил для нападения на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете».

По словам сенатора, Украина действительно готовила нападение на Донбасс. Были определены даты начала агрессии киевского режима против ДНР и ЛНР, отметил он. Однако «удалось реально перемолоть эту группировку, которая была блестяще подготовлена», подчеркнул Джабаров.

«Российские войска показали поистине героизм: находясь в меньшинстве, они смогли достойно себя проявить, и было уничтожено огромное количество гусеничной техники, танков, много орудий, практически весь украинский военно-воздушный парк уничтожен», — рассказал сенатор Совфеда.

Он добавил, что спецоперация на Украине завершится тогда, когда будут достигнуты ее цели.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины выполнены.