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Массовая драка из-за танцев на столе в московском баре попала на видео

В московском баре произошла массовая драка из-за танцев двух девушек в обуви на столе

В московском баре «Небар» произошла массовая драка из-за того, что две посетительницы решили станцевать в обуви прямо на столе. Конфликт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza.

Девушки взобрались на стол, за которым сидели люди, после чего начали танцевать. Двум парням это не понравилось, и они решили высказать свое недовольство.

Начался словесный конфликт, в который вмешались еще несколько мужчин. В один момент парень ударил своего оппонента, чем спровоцировал массовую драку. Конфликтующих посетителей бара удалось разнять только прибывшим на вызов сотрудникам полиции.

Ранее в Челябинске восемь подростков устроили массовую драку из-за вейпа. Местный школьник собрался купить электронный испаритель у другого подростка, но во время сделки между ними произошел конфликт, и они договорились о «стрелке».

Никита Абрамов
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