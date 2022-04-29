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В Уфе стартовал форум «Сила землячества»

На уфимском форуме «Сила землячества» подведут итоги благотворительного проекта «Атайсал»

Фото: Башинформ

В Уфе, Республика Башкортостан, открылся форум «Яҡташлыҡ көсө — Сила землячества». Об этом сообщает «Башинформ».

На форуме подведут итоги общественного благотворительного проекта взаимопомощи «Атайсал — Малая Родина». В рамках проекта граждане республики сообщали о проблемах в своих населенных пунктах, после чего их пытались решить «успешные выходцы из небольших городов и сел».

Участникам «Яҡташлыҡ көсө» представили видеовыставку «Добрые дела наших земляков» с результатами проекта «Атайсал». Также на форуме заработали выставки дипломантов проекта «Продукт Башкортостана» и победителей конкурса рисунков художественных школ. В рамках мероприятия также пройдет презентация телевизионного конкурса для детей и подростков.

Ранее в апреле сообщалось, что в Уфе завершился поэтический конкурс на башкирском языке «Йөрәк һүҙе» («Слово сердца»). В 2022 году состязание посвятили 90-летию со дня рождения народного поэта Республики Башкортостан Рами Гарипова.

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Евгений Шульгин
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