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Две европейские страны приготовились увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу

FT: Германия и Греция готовы увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Германия и Греция готовы увеличить газовые поставки в Болгарию и Польшу после остановки экспорта в эти страны российских энергоресурсов. Об этом в пятницу, 29 апреля, пишет Financial Times со ссылкой на данные газовых операторов двух европейских стран.

Издание обратило внимание на увеличение объемов бронирования газовых мощностей на точке приема-сдачи Кулата-Сидирокастро между Грецией и Болгарией и объемов прокачки газа через пункт пропуска Малнов между Германией и Польшей.

Россия прекратила прямые поставки в Польшу и Болгарию 27 апреля, после того как обе страны отказались переводить газовые контракты на рублевую форму оплаты. Транзит через них продолжается в прежнем порядке, в случае незаконного отбора его сократят на тот же объем.

Позже в «Газпроме» заявили, что Польше продолжает закупать российский газ после остановки прямых поставок, однако делает это через реверсные поставки из Германии. Объем закупки составляет около 30 миллионов кубометров в сутки.

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Марина Совина
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