Убившего жену и ее родственников россиянина осудили на пожизненный срок

Жителя Перми, застрелившего жену и ее сестру с супругом, осудили на пожизненный срок

Жителя Перми, который убил свою жену и ее родственников, осудили на пожизненный срок. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 29 апреля, сообщили в прокуратуре Пермского края.

По данным ведомства, Пермский краевой суд признал виновным 58-летнего мужчину по двум статьям: «Убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия» УК РФ.

По версии следствия, в ночь на 28 июня 2021 года фигурант на берегу реки Койва возле рабочего поселка Старый Бисер убил из обреза охотничьего ружья свою жену и ее сестру с супругом. Эту расправу увидели трое малолетних детей, которые стали свидетелями; один из них находился на руках у матери — девочка получила огнестрельное ранение руки.

Представитель Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю Ирина Незнамова сообщила «Ленте.ру», что судебная психолого-психиатрическая экспертиза в ходе следствия показала отсутствие у фигуранта психических заболеваний, на момент преступления он был вменяемым. Всего в рамках расследования было проведено 14 судебных экспертиз, допрошено более 25 человек, а объем уголовного дела составил 8 томов.

О преступлении сообщалось в прошлом году. Супруги с 11-летней дочерью отдыхали на берегу реки; к ним присоединилась сестра женщины — завуч школы в поселке Бисер. Через некоторое время на пикник подъехал бывший муж одной из них. Мужчина пытался извиниться перед экс-супругой и просил ее вернуться к нему, но женщина отказала. Спустя несколько часов россиянин вернулся с ружьем и открыл огонь.