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Apple предупредила об ограничении поставок iPhone

В Apple заявили, что из-за COVID-19 могут пострадать поставки техники

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Выручка Apple выросла на девять процентов в первом квартале 2022 года. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В отчете говорится, что выручка компании достигла рекордного показателя 97,3 миллиарда долларов. Чистая прибыль составила 25 миллиардов долларов. Доход от продажи iPhone составил 50,57 миллиарда долларов, Mac — 10,44 миллиарда долларов, iPad — 7,65 миллиарда долларов, от услуг — 19,82 миллиарда долларов.

Журналисты обратили внимание, что после публикации отчета акции Apple упали на четыре процента. Это связывают с тем, что топ-менеджеры компании предупредили инвесторов об ограничении поставок устройств в будущем квартале. В компании отметили, что Apple может пострадать от новых ограничений, связанных с COVID-19.

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Финансовый директор Apple Лука Маэстри заявил, что нарушение цепочки поставок могут снизить продажи на сумму от 4 до 8 миллиардов долларов. Руководитель компании Тим Кук заявил, что спрос в Китае также снижается из-за ограничений, связанных с новой вспышкой коронавируса.

Apple заявила, что совет директоров санкционировал выкуп акций на сумму 90 миллиардов долларов, что позволит сохранить темпы роста. Журналисты подчеркнули, что американская компания не предоставила прогноз на будущий квартал — Apple не предоставляет прогнозы по выручке после февраля 2020 года, что объясняется неопределенностью на рынке, связанной с пандемией.

В конце апреля источники DigiTimes рассказали, что Apple собирается заметно увеличить производство премиальных смартфонов серии iPhone 13. В период с апреля по июнь поставщики американской компании должны будут произвести на 10 миллионов больше единиц топовых флагманов.

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Андрей Ставицкий
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