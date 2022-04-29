В Израиле эвакуировали аэропорт из-за принесенного туристами сувенира

Семья американцев попыталась пронести в самолет в Тель-Авиве бомбу в качестве сувенира

Семья из США попыталась пронести на борт самолета бомбу в качестве сувенира и вызвала панику в воздушной гавани. Инцидент произошел в международном аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве в четверг, 28 апреля, передает The Times of Israel.

Отмечается, что неразорвавшийся артиллерийский снаряд американцы нашли во время поездки по Голанским высотам на севере Израиля, где шли бои в 1967 году. Туристы решили отвезти боеприпас на родину в качестве памятного сувенира, завернули в полиэтиленовый пакет и упаковали в багаж.

После того как сотрудники аэропорта просканировали чемодан пассажиров и увидели содержимое, воздушную гавань эвакуировали. После проведенного расследования и проверки снаряда, семью все же пропустили на борт самолета, однако бомбу с собой взять не разрешили.

Ранее сообщалось, что российская туристка, попытавшаяся провезти в багаже радиоактивные часы, была задержана сотрудниками таможни и пошла под суд. Как оказалось, среди личных вещей женщина упаковала старинные настольные часы, ионизирующее излучение которых в 20 раз превышало естественный природный фон.