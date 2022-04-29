Объяснена цель референдума по поправкам к конституции Казахстана

Политолог Фетисов объяснил референдум в Казахстане желанием идти по пути европеизации

Власти Казахстана с помощью референдума по внесению поправок в конституцию Казахстана хотят перераспределить баланс сил и изменить структуры кланов. Кроме того, в республике желают идти по пути европеизации. Так цель референдума объяснил в интервью «Известиям» политолог Дмитрий Фетисов.

Также, по его словам, с помощью реформ и референдума можно решить еще одну задачу — уменьшить роль бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Тут зависит все от того, как распределятся места в парламенте при следующих выборах. Немаловажен и имиджевый вопрос — приблизиться к так называемым европейским стандартам», — пояснил он.

Фетисов отметил, что Казахстан конкурирует с Узбекистаном, который при нынешнем главе Шавкате Мирзиееве идет по пути европеизации, что включает в себя соблюдение прав женщин, моду на здоровый образ жизни, льготы для иностранного бизнеса и многое другое. «Казахстан не хочет отставать. [Президент республики Касым-Жомарт] Токаев хочет доказать, что Казахстан гораздо более европейская страна, чем думают в Европе», — заключил политолог.

Ранее политолог Андрей Суздальцев заявил, что главная цель референдума по внесению поправок в Конституцию Казахстана — сокращение полномочий первого президента республики Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. По словам специалиста, это позволит действующему главе государства Касыму-Жомарту Токаеву укрепить свои позиции.