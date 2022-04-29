Названа цель референдума по конституции в Казахстане

Политолог Суздальцев назвал целью референдума в Казахстане сокращение власти Назарбаева

Главная цель референдума по внесению поправок в конституцию Казахстана — сокращение полномочий первого президента республики Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Это позволит действующему главе государства Касыму-Жомарту Токаеву укрепить свои позиции, считает политолог Андрей Суздальцев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Что изменится в Казахстане

Плебисцит укрепит взятый страной курс на демократизацию, утверждает Касым-Жомарт Токаев. Он назвал референдум важнейшим демократическим институтом. По словам Андрея Суздальцева, главной задачей голосования станет ослабление позиций экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Во-первых, инициированы изменения по линии статуса первого президента Нурсултана Назарбаева. Идет дискуссия о сохранении его привилегий. Второй момент — вся система власти, которая сохранилась у семьи Назарбаева, осложнена, она построена по феодальному признаку. Парламент возглавляла его дочь [Дарига Назарбаева], сам Назарбаев пожизненно возглавлял Совет безопасности, а ряд других ведомств поступали в распоряжение членов большого клана», — объяснил он.

Кардинальных изменений конституция не потерпит Андрей Суздальцев политолог

27 апреля спикер мажлиса (нижней палаты парламента) Казахстана Ерлан Кошанов заявил, что закон о первом президенте республики планируется отменить. По его словам, привилегии Нурсултана Назарбаева, статус елбасы исчезнут.

«Изменения конституции ничем не грозят самому Назарбаеву. Титул елбасы он, скорее всего, сохранит до смерти. Он первый президент, несмотря на все проблемы, которые возникли во время его президентства, он сохранил некоторый авторитет, хотя он и был подорван во время событий января текущего года. Могут возникнуть проблемы для членов его клана, которых обвиняют в коррупции», — сказал он.

Предпосылки референдума

Запрос на внесение изменений в главный документ страны сформировался главным образом во время январских событий 2022 года, считает Андрей Суздальцев.

Массовые протесты начались в начале января на западе Казахстана в городе Жанаозене из-за скачка цен на сжиженный газ: с 60 до 120 тенге. В течение нескольких дней акции захватили всю страну. Люди выражали недовольство постоянным повышением цен на товары и стали выдвигать политические требования, в том числе об отставке правительства.

К 5 января протесты переросли в массовые беспорядки, а в Казахстане было введено чрезвычайное положение. Правительство ушло в отставку. Позже Токаев заявил, что страна подверглась нападению «террористических банд», в результате чего в республику были введены силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 7 января Токаев заявил о восстановлении Конституционного порядка.

18 января экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые за три недели появился в публичном пространстве. Он назвал «беспочвенными» слухи о конфликте между людьми из его окружения и Касымом-Жомартом Токаевым.

«То, что делает сейчас Токаев, — это традиционная модернизация авторитарного режима, который был в Казахстане. Не сказать, что нынешний режим — лидер демократии, но все же некоторое ослабление давления государственных органов ощущается. Токаев ищет своей легитимности, своей поддержки, которые ему особенно необходимы после событий января и вывода войск ОДКБ», — сказал Андрей Суздальцев.

Токаев идет характерным для вторых президентов путем, пытаясь укрепить свои позиции изменением конституции Андрей Суздальцев политолог

По словам политолога, после январских событий позиция Токаева укрепилась, в том числе благодаря поддержке Москвы и ОДКБ. Остальное сделал сам Токаев — он стабилизировал социально-экономическую ситуацию, выполнил требования населения, стал изменять подход к олигархическим структурам, которые есть в Казахстане, отметил специалист.

Ранее на съезде правящей партии «Аманат» Касым-Жомарт Токаев заявил, что планируется переформатировать политическую архитектуру Казахстана с помощью изменений в конституцию.

«Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия парламента, маслихатов», — заявил он.

Позже он сообщил о планах провести референдум. Поправки затронут 33 главы конституции, что составляет треть от ее общего объема. В последний раз главный документ страны менялся в Казахстане в 1995 году.

