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Стилист Киркорова забыл положить кроссовки в багаж и рассказал о реакции певца

Стилист Арсен Айрапетов разозлил Филиппа Киркорова, забыв упаковать его кроссовки в багаж

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Эксперт по мужскому стилю Арсен Айрапетов, шесть лет работавший с Филиппом Киркоровым, поделился историей о том, как разозлил певца из-за своей невнимательности. О реакции знаменитости он рассказал в интервью на YouTube-канале «Дымоход».

Айрапетов вспомнил, как паковал чемоданы Киркорова перед поездкой в Дубай. Накануне артист вернулся в Москву из США на один день, поэтому сроки на подготовку были сжатыми.

Стилист положил одежду и аксессуары в багаж в соответствии с заранее составленными образами для мероприятий и на каждый день. В спешке он забыл упаковать эксклюзивные кроссовки Air Dior— в то время данная модель считалась трендовой и только поступила в продажу.

Утром следующего дня Айрапетов получил сообщение, в котором Киркоров в грубой форме требовал доставить ему кроссовки любым способом. Имиджмейкеру пришлось срочно лететь в Дубай, чтобы передать обувь музыканту.

Ранее в апреле певец Филипп Киркоров раскрыл стоимость нарядов, подобранных для концерта в Кремлевском дворце. Артист сообщил, что во время выступления планирует сменить 20 образов люксовых брендов, стоимость которых составляет десятки миллионов рублей. В их числе — костюм марки Dolce & Gabbana за 280 тысяч евро (21,8 миллиона рублей).

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Карина Черных
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