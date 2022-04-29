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«Роскосмос» займется лазерной связью

Рогозин заявил, что «Роскосмос» в рамках проекта «Сфера» займется лазерной связью

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

«Роскосмос» планирует заняться лазерной связью на околоземной орбите. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Кроме того, мы планируем, что в рамках утвержденного правительством проекта "Сфера" будет реализована научно-исследовательская работа "Лазер", связанная с лазерной передачей данных. Это интересно, это полезно, это будет применено в нашей дальнейшей работе по созданию новой орбитальной группировки», — заявил глава «Роскосмоса».

Кроме того, госкорпорация совместно с РЖД планирует «провести один интересный эксперимент по квантовой передаче данных с борта на борт МКС и далее».

В апреле «Роскосмос» сообщил, что создал оператора по развитию национальной многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера» путем реорганизации оператора, который работал совместно с британской компанией OneWeb.

В августе 2021 года президент американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что все новые спутники глобальной системы Starlink получат лазерные терминалы.

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Иван Потапов
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