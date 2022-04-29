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Спорт

Месси оказался худшим игроком топ-5 лиг по реализации опасных моментов

Лионель Месси оказался худшим по реализации опасных моментов среди игроков топ-5 лиг

Фото: SARAH MEYSSONNIER / Reuters

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси оказался худшим игроком из топ-5 лиг по реализации опасных моментов. Об этом сообщил портал WhoScored.

34-летний форвард ПСЖ показал худший результат среди 165 футболистов, у которых в нынешнем сезоне было не менее десяти опасных эпизодов в рамках национальных первенств. Процент реализации опасных моментов у аргентинца составил 8,3.

На счету Месси четыре гола в 23 матчах чемпионата Франции. Также на счету форварда 13 результативных передач.

Месси присоединился к ПСЖ в августе 2021-го. До этого он выступал за «Барселону», в составе которой он десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов.

Николай Костюков
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