Американские издания связали нападение на Муратова с российской разведкой

Washington Post и New York Times связали нападение на Муратова с российской разведкой

Американские издания The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) связали нападение на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с российской разведкой. Об этом газеты сообщили, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

«Соединенные Штаты могут подтвердить, что российская разведка организовала атаку на главного редактора "Новой газеты", которая произошла 7 апреля. Его облили краcной краской, содержащей ацетон», — заявил изданию чиновник, пожелавший остаться анонимным. На каком основании представитель власти пришел к такому выводу, не уточняется.

Аналогичное предположение опубликовала газета The New York Times (NYT). Согласно информации NYT, выводы Вашингтона о причастности российских спецслужб к нападению на журналиста основаны «на разных источниках», но не связаны с расследованием самого издания.

Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова в разговоре с РБК отказалась комментировать версию о причастности спецслужб. «Мы нападавших установили, что мешает МВД — непонятно. Тогда бы и узнали, причастна [разведка] или нет», — заявила она.

«Дело не возбуждено, нападавшие не задержаны. Хотя редакция "Новой газеты" установила их личности за сутки. Это пока все», — отметил сам Муратов.

На главреда «Новой газеты», напали 7 апреля. Журналиста облили краской, когда он ехал в поезде. По его словам, один из нападавших сказал ему: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». О чем именно шла речь, не уточнялось.